BEŞİKTAŞ'TA KORONAVİRÜS DENETİMİ: 'BENİM BABAM DOKTOR' DEDİ CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI
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BEŞİKTAŞ'TA KORONAVİRÜS DENETİMİ: 'BENİM BABAM DOKTOR' DEDİ CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI

BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta yapılan denetimde köpeğini gezdiren ve maskesiz olduğu görülen bir kadın, polise "Köpeğim dışkı yaptı yanımda poşet olmadığı için onu maskemle almak zorunda kaldım" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KORONAVİRÜS DENETİMİ: 'BENİM BABAM DOKTOR' DEDİ CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI
06.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:16
BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde  Beşiktaş'ta yapılan denetimde köpeğini gezdiren ve maskesiz olduğu görülen bir kadın, polise "Köpeğim dışkı yaptı yanımda poşet olmadığı için onu maskemle almak zorunda kaldım" dedi. Maskeyi koluna takarak yürürken polis tarafından durdurulan bir kişi de "Benim babam doktor" dedi. Kişiler ceza yemekten kurtulamadı.  

Polis ekipleri İstanbul'da birçok noktada koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetimlerin yoğun olduğu noktalardan biri de Beşiktaş oldu. Ekipler Beşiktaş Çarşı'sında dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyardı, işyerlerinde denetim yaptı. 

"MASKEYLE KÖPEĞİN DIŞKISINI ALDIM"

Denetimler sırasında vatandaşlar ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesiz olarak köpeğini dolaştıran Polen Gökbuget polise "Normalde maske takıyorum. Bugün de takıp çıktım. Yürüyüş sırasında köpek dışkısını yaptı. Yanımda poşet olmadığı için maskemle dışkıyı yerden alıp çöpe attım. Bu nedenle yanımda maske yok" dedi. 900 lira ceza kesilen Polen Gökbuget'e polis maske verdi.  

"BENİM BABAM DOKTOR"Polis ekipleri denetimlerde maskeyi çenesine takan vatandaşları da uyardı. Maskeyi koluna taktığı görülen Ömer Karataş polis tarafından durdurulunca "Sokak boş olduğu için maskeyi koluma taktım. Kalabalığa girince maske takıyorum. Benim babam doktor. Uyarılara dikkat ediyorum" dedi. Karataş ceza yemekten kurtulamadı. 

MASKESİZ SERVİS YAPAN GARSONA CEZA Polis ekipleri, zabıtayla birlikte yemek mekanlarını da denetledi. Bir restoranda maskesiz olarak müşterilere servis yapan garsona da 900 lira ceza kesildi. Ekipler birçok restoran, kafe ve işyerini uyardı. Polisler gün boyunca denetimlerine devam etti. 

Görüntü dökümü ----------------Maskesiz kadın (Polen Gökbuget) ve yanındaki köpeği -Polisin kadını durdurması  -Polis ve kadın arasındaki diyaloglar Polen Gökbuget'in polise "Poşet yoktu maskeyle köpeğin dışkısını aldım demesi -Kadına ceza yazılması -Polisin maskelerini düzgün takmayan kişileri uyarması -Maskeyi koluna takan (Ömer Karataş) -Ömer Karataş'ın polise "Benim babam doktor demesi -Ceza yazılması -Müşterilere maskesiz servis yaparken görülen restoran çalışanına ceza yazılması 

-Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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