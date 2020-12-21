Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
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Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

21.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:11
Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

Son dakika haberine göre Hasan YILDIRIM-Özgür EREN BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlar durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

 


Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
Son dakika! Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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