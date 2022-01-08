Beşiktaş'ta korona virüs şoku sürüyor! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta korona virüs şoku sürüyor!

Beşiktaş'ta korona virüs şoku sürüyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta korona virüs sayıları artıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta korona virüs sayıları artıyor. Önder Karaveli ve bazı oyuncuların korona virüse yakalanmasının ardından en son yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'de de pozitif bulguya rastlandı. Topraktepe'nin korona virüse yakalanmasından dolayı Çaykur Rizespor maçında takımın başında antrenör Halim Okta olacak.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır" denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif

Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif

 Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

 Beşiktaş'ta Karaveli dönemi bitiyor! Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi

Beşiktaş'ta Karaveli dönemi bitiyor! Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title