Beşiktaş'ta korkutan yangın
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Beşiktaş'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta korkutan yangın Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beşiktaş'ta korkutan yangın

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otluk alanda yangın çıktı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş'ta korkutan yangın
Beşiktaş'ta korkutan yangın
Beşiktaş'ta korkutan yangın
Beşiktaş'ta korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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