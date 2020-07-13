Beşiktaş'ta korkutan yangın Beşiktaş'ta 7 katlı bir binanın 4. katındaki bir dairenin mutfağında yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 7 katlı bir binanın 4. katındaki bir dairenin mutfağında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan 9 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları kameralara yansırken, vatandaşların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Akatlar Zeytinoğlu Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 4. katındaki dairede mutfakta yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ile Ortaköy ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, daireden çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven aracıyla üst katlara uzanan itfaiye ekipleri, pencere ve balkondaki 9 vatandaşı sepete alarak aşağıya indirdi.

İtfaiye 9 vatandaşı kurtardı

Olay yerine gelen Beşiktaş Çevre ve Kentsel Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşın çevrede önlem aldı. Beşiktaş Arama Kurtarma ekiplerinin destek verdiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Öte yandan dairelerden kurtarılan vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA