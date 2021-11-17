Son dakika haberi | Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı Barbaros Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı

Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı

İSTANBUL - Barbaros Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 02.00'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Torun Seyidoğlu idaresindeki 34 TBZ 60 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki korkulukları aşarak yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve elektrik direğine çarptı.

İki kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Kaçmasam beni parçalayacaktı"

Yaşadığı kazayı gazetecilere anlatan Torun Seyidoğlu, "Ben seyir halindeydim müşterim vardı. Şişli'ye gidiyorduk arabada sallandık müşteri ile beraber. Beni solumdan buraya zıplattı. Takla atarak geldi. Kaçmasam beni parçalayacaktı. Demirlerden buraya geldiğine göre hızının hesabını sen yap" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta korkunç kaza: 2 yaralı

5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

 Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

 Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title