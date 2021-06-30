BEŞİKTAŞ'TA KÖPEĞİ TEKMELEYEN SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI

Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı.