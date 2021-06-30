BEŞİKTAŞ'TA KÖPEĞİ TEKMELEYEN SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI
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BEŞİKTAŞ'TA KÖPEĞİ TEKMELEYEN SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI

BEŞİKTAŞ'TA KÖPEĞİ TEKMELEYEN SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı.

Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ulus Mahallesi'nde bir sitede cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi. O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı. Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEŞİKTAŞ'TA KÖPEĞİ TEKMELEYEN SİTE YÖNETİCİSİNİ HAVUZA ATTI - Haberler
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