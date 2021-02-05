Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan