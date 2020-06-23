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Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürdü
23.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:36

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kaynak: DHA

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