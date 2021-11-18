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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Nisbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki 34 CVG 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada kimse yara almazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdururken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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