Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı.

15.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:03
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

'ta kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı.


Kaza, Levazım yokuşunda saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bunu gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yanına giderek yardımcı oldu. Vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine verdiler. Bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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