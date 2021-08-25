Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Varnalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahsun Eris idaresindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarparak yan devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye götürdü.

Araç ise devrildiği yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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