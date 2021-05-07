Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yola devrildi.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi TEM Otoyolu Levent-Büyükdere Caddesi Bağlantı Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Oto Sanayi Sitesi istikametine devam eden ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 AR 9137 plakalı beton mikseri, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mikserin devrildiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, mikserden yaralı olarak kurtulan şoförü hastaneye kaldırdı. Mikserin yakıt deposundan akan benzin, nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yolda yapılan temizlik çalışması ve mikserin kaldırılması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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