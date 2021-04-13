Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı
İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER - Haberler | 3. Sayfa
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı.
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER