Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
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Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir denetim gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi

Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi

İSTANBUL - Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Saat 07.00'da başlayan denetimlere trafik ve asayiş polisi katıldı. Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Saat 17.00'yee kadar devam edeceği öğrenilen denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

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