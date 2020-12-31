Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti
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Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti

31.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:03
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Rachid Ghezzal takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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