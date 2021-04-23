Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Welinton, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu zorlu mücadelenin kamp kadrosu duyuruldu. Welinton, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Ersin, Utku, Emre Bilgin, Rosier, Montero, Nsakala, Vida, Bilal, Rıdvan, Serdar, Josef, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah, Nkoudou, Ghezzal, Gökhan Töre"

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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