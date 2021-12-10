Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Çalışmayı, asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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