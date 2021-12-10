Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Çalışmayı, asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

 Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

 Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title