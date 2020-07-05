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Beşiktaş'ta Kayseri kafilesi belli oldu

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta maçın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta Kayseri kafilesi belli oldu
05.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:55

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta maçın kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç kadrosuna 20 futbolcuyu dahil ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Kayseri kafilesinde şu isimler yer alacak:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

Kaynak: AA

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