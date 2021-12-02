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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, ligin 15'inci haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:  Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.


Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi tamam

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