Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı