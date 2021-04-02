Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
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Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı idmanla devam etti.

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Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi oyunları sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.


Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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