Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 32. hastasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

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Süper Lig'in 32. hastasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bu maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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