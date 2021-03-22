Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

22.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:30
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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