Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı
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Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı

26.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:21

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, "temaslı kişi" olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs şoförüne, 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, "temaslı kişi" olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs şoförüne, 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Dolmabahçe'de trafik polisleri ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Otobüslerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirirken araçların ruhsat ve sigorta durumlarını da inceledi.

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Ayazağa-Kabataş hattında sefer yapan 34 GY 2148 plakalı İstanbul Otobüs AŞ.'ye bağlı otobüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Eyüp K'nın "temaslı kişi" olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuyu indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Eyüp K., hakkında yapılan işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı
Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı
Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı
Beşiktaş'ta karantina ihlali yapan otobüs şoförüne ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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