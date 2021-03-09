Beşiktaş'ta kapı açma kazası: Öfkelenen motosikletli yolculara bağırdı
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Beşiktaş'ta kapı açma kazası: Öfkelenen motosikletli yolculara bağırdı

09.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:26
Beşiktaş'ta kapı açma kazası: Öfkelenen motosikletli yolculara bağırdı

Beşiktaş'ta seyir halinde olan motosikletliye yol ortasında taksiden inen müşterilerin açtığı kapı çarptı.

Beşiktaş'ta seyir halinde olan motosikletliye yol ortasında taksiden inen müşterilerin açtığı kapı çarptı. Kaza sonucu yana yatan motosikletten düşmekten kurtulan sürücü, öfkesini taksiden inen müşterilerden çıkarttı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun trafikte motosikletiyle araçların yanından seyreden Buğra A. trafik ışıklarına geldiği sırada yavaşlamaya başladı. O esnada ışıklarda duran taksinin içerisindeki müşteri dikkatsiz bir şekilde kapıyı açınca motosikletliye çarptı.

Öfkesini müşterilerden çıkarttı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yana doğru devrilirken, sürücü ise düşmekte son anda kurtuldu. Olayın ardından bağırarak tepki gösteren motosikletli öfkesini müşterilerden çıkarttı. Bir süre müşterilerle tartışan sürücü Buğra A. ardından motosikletine binerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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