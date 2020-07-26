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Beşiktaş'ta kaleci adayları belli oldu

Şu ana kadar Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren oyunculardan N'Sakala ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Papiss Cisse için de görüşmelerde bulunmayı sürdürüyor.

Beşiktaş'ta kaleci adayları belli oldu
26.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:54

Şu ana kadar Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren oyunculardan N'Sakala ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Papiss Cisse için de görüşmelerde bulunmayı sürdürüyor. Bu transferin de olumlu sonuçlanması oldukça yakın. Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan almayı istediği üçüncü isim olan Welinton konusunda da girişimler takas üzerinden devam ediyor.

GÖKHAN AKKAN VE VOLKAN BABACAN'DA BONSERVİS SORUNU

Öte yandan kaleci transferi de Beşiktaş'ın önemli gündem maddelerinden birisi durumunda... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı basın toplantısında "Yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına yerli ve tecrübeli bir kaleci alacağız" açıklamasının ardından gözler Süper Lig'de oynayan yerli ve tecrübeli kalecilere yöneldi.

Aslında teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha Karius gitmeden yeni sezon için istediği ilk kaleci Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'dı. Ancak Karadeniz ekibi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kaleci için yüksek bonservis istediğinden, Gökhan'ın transferi askıya alınmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra yerli kaleciler listesinde ikinci sırada olan Volkan Babacan için de mutlaka bonservis isteyen Medipol Başakşehir'le bu hafta yeniden temasa geçilmesi bekleniyor. Deneyimli kalecinin kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.

SİNAN BOLAT, RAMAZAN KÖSE, FATİH ÖZTÜRK VE GÜNAY GÜVENÇ DİĞER ADAYLAR

Bu gelişmelerden sonra Sergen Yalçın'ın hem Ersin'e yardımcı olacak hem de oynadığı zaman güven verebilecek bir kaleci istediği yönetim tarafından da çok olumlu yönde değerlendirildi.

Yalçın'ın talebi doğrultusunda seçenekler belirleyen yönetim, ilk olarak bonservisi elinde olan bir kaleci arıyor. Ancak; Süper Lig'de Beşiktaş'ın kriterini karşılayacak boşta olan başka yerli kaleci yok gibi. Yerli file bekçisi alternatifleri arasında bir diğer isim ise Belçika takımı Antwerp'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Sinan Bolat. Fakat, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Sinan Bolat'ı veto etmiş olması milli kaleciyi sıralamada altlara itmiş durumda.

Yalçın'ın tarif ettiği 'yerli ve tecrübeli' sınıfına giren diğer kaleci adayları ise sözleşmelerinin bitmesine en az bir yıl kalmış isimler. Bunların arasında da ilk akla gelen eldivenler Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Fatih Öztürk ile Gaziantep'ten Günay Güvenç.

Bu arada Fraport TAV Antalyaspor'un yedek kalecisi Ferhat Kaplan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi Haydar Yılmaz da alternatif kaleciler arasına girebilir.

Kaynak: Hürriyet

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