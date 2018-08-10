Beşiktaş'ta Kafeye Ateş Açıldı - İstanbul

Beşiktaş'taki bir kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş saldırı düzenlendi.

Bebek Mahallesi Bebek Yokuşu'nda iki katlı bir kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından bir araçtan ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırıda kurşunlar çevredeki bazı araçlara da isabet etti. Saldırı nedeniyle kafenin camları kırıldı.

Polislerin olay yerinden incelemesi sürüyor.