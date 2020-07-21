Beşiktaş'ta kadınlardan Pınar Gültekin eylemi BEŞİKTAŞ'ta kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

BEŞİKTAŞ'ta kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 'in öldürülmesini protesto amacıyla eylem yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Beşiktaş Barbaros Hayrettin Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar cinayeti protesto etti. Oyuncu Şevval Sam ve müzisyen Kalben'in de desteklediği eylemde, "İstanbul Sözleşmesini uygulayın, Pınarları yaşatın. Pınar Gültekin için sessiz kalmıyoruz" yazılı pankart açan kadınlar sık sık 'kadın, yaşam, özgürlük' ve 'asla yalnız yürümeyeceksin' şeklinde sloganlar atarak erkek şiddetini protesto etti.

Ellerinde, Pınar Gültekin'in fotoğrafı ve 'ölmek istemiyoruz', 'erkekliğinizi yıkacağız', 'İstanbul Sözleşmesi uygulansın' yazılı dövizler taşıyan eylemcilere hitaben konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim "O kadar öfkeliyiz ki; çünkü bir adım geriye gitmeye niyetimiz yok. Kadınlar uyandı evet, o erkekliği rahatsız ediyoruz evet. Bu şekilde o İstanbul Sözleşmesini imzalattık. Şimdi bundan geri durur muyuz kadınlar" dedi.Pınar Gültekin'in ilkokul ve lise arkadaşı Gamze Sert ise, "Bugün üzüntümüzü, öfkemizi tarif edebileceğimiz hiçbir kelimemiz yok. Size üzüntümü anlatabilecek hiçbir şey söyleyemiyorum. Pınar'ın 27 senelik kısa hayatında O'nunla ilgili söyleyebileceğim en önemli şey; baştan sona mücadele içinde geçen bir hayatı vardı. Okumaya mücadele, yaşamaya mücadele, hep mücadele içinde bir hayatı vardı. Belki de bugün, bu mücadele belki de hiçbir payı olmayan, hiçbir hakkı olmayan biri tarafından elinden vahşice alındı. Pınar bugün bir anneydi, Pınar bugün bir kız çocuğuydu, Pınar bugün bir ablaydı. ve bunların hiçbiri bugün önemli olmadı, katledilmesine engel olmadı. Biz artık bugün böyle şeylere, artık hala olmayan yasaları değil, kadın cinayetlerini değil, artık yaşamayı, mutluluğu konuşmak istiyoruz. Biz artık ölmek değil, yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

ŞİDDETLE VE ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMU BİLEREK YAŞIYORUMMüzisyen Kalben de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ben 34 yaşındayım. 34 yıldır bu ülkedeyim ve ben 30 yıldır, kız olduğum, kız çocuğu olduğum, sonra kadın olduğum için başıma nelerin gelebileceğini biliyorum. Bunları her gün kabul ederek, bu acıyla, bu yağmayla, bu zulümle mücadele ederek yaşıyorum. ve her gün benim hemcinsim, ya bir kız kardeşim, ya bir halam, ya bir tanıdığım, ya bir yabancı... Bunun bir önemi yok. Belki de annem... Rahmetli annem de muzdarip oldu hayatında. Şiddetle ve ölümle karşı karşıya olduğumu görüyorum. Bunu bilerek yaşıyorum. Küçücük kızların, gencecik kızların, kadınların bunu bilerek yaşadığı bir ülkede yaşıyorum. Sadece İstanbul sözleşmesinin uygulanmasını ve bütün kadınların, cinsiyetlerin, bedenlerinde, zihinlerinde ve ruhlarında artık özgür bırakılmalarını istiyorum." "HAK VERİLMEZ ALINIR. BİZ BU HAKKI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Oyuncu Şevval Sam ise, "Ben bir kadın değilim, ben bir anne değilim, bir küçük kız çocuğu değilim ben bir insanım ve benim yaşamak hakkım. Burada daha fazla erkek dostlarımızı görmek isterdim. Çünkü aralarında karıncayı incitmeyecek iyi, şefkatli erkek dostlarımız var. Onların desteği olmazsa tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Anneler, babalar, kardeşler, kadınların bizzat kendileri; hak verilmez, alınır. Biz bu hakkı almak zorundayız. Bunun için anneler çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, babalar kızlarına, oğullarına, şiddetin yanlış bir şey olduğunu, önceliğin yaşam hakkı olduğunu, herkesin yaşama hakkı olduğunu öğretecek ki; bu kısır döngü artık bir son bulsun. Çünkü içimizdeki öfke, hayırlı bir şeye dönmezse biz de o şiddetin bir parçası oluruz. Bazen diyorum ki; 'kız çocuklarına savunmayı öğretin' Ama ben niçin buna ihtiyaç duyayım. Sosyologlar bunlarla ilgili araştırma yapsınlar, bu toplum neden bu hale geldi? Ne zaman içimizdeki şiddet bu kadar büyüdü? Hak verilmez, alınır. Eğer baştakilerin cümlelerini değiştirmezsek, biz bu hakkı alamayız. Bu toplum birilerini takip ediyor. Ünlü olması, siyasetçi olması, sıradan olması fark etmiyor. Bu topluma yeniden barışı, eşitliği; kadının, çocuğun yaşam hakkı olduğunu çocuklarımıza öğretmekle başlayacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA