BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
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BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN İSTANBUL DHABeşiktaş'ta bir araya gelen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi eylemi yaptı.

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Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bir araya gelen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi eylemi yaptı. Öldürülen kadınlar için temsili olarak 1'den 50'ye kadar sayı bulunan dövizler açıldı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto eden kadın grupları, Beşiktaş'ta eylem yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında saat 18.30'da Beşiktaş İskelesi'nde bir araya gelen kadınlar 'İstanbul Sözleşmesi bizim Vazgeçmiyoruz yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Kalabayık, attıkları sloganlarla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto etti. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen eylemciler, öldürülen kadınlar için temsili olarak 1'den 50'ye kadar numara yazılı döviz açtı. Eylem, öldürülen kadınların hikayelerinin anlatılmasıyla son buldu.

BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ
BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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