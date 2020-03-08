Beşiktaş'ta kadınlar eylemi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Beşiktaş'ta kadınlar eylemi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Beşiktaş, Güncel

Beşiktaş'ta kadınlar eylemi

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplandı.

08.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:54
Beşiktaş'ta kadınlar eylemi
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplandı. "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartı açan yüzlerce kişinin destek verdiği eylemde, Şule Çet'in babası İsmail Çet, Merve Kotan'ın kardeşi Esra Kotan gibi öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden birçok kadının ailesi yer aldı. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlarla, öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların yakınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda toplandı. Grup, "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartı açarak sloganlar attı. Şarkıcı Kalben'in de desteklediği eylemde, "Yasayı uygula kadını yaşat", "Kadınlar eşit yaşayacak", "Direnen kadınlar dünyada her yerde" sloganları atıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Şiddette uğrayan kadınlarla omuz omuza verip kadın cinayetlerini durduracağız. 6284 sayılı yasaya ve İstanbul Sözleşmesine de dokundurtmayacağız" dedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN AİLELERİ KONUŞTU

Daha sonra hayatını kaybedenlerin yakınları tek tek söz alarak zaman zaman gözyaşları içinde yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Muhterem Evcil'in ablası Çiğdem Evcil, her gün o acıyı yaşadıklarını söyledi. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ağlayarak "Acım her gün aynı" diye konuştu. Selda Karaçelik'in kardeşi Yeşim Karaçelik, "İçimdeki acı hiç dinmeyecek" dedi. Şule Çet'in babası da İsmail Çet de mahkeme sürecini anlatarak ceza indirimi uygulanabilecek olmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti. 

OYUNCU İPEK ERDEM DE DESTEK VERDİEyleme destek veren oyuncu İpek Erdem ise, "1857'de başlamış bu mücadelenin çoktan bitmiş olması gerekiyordu ve şu anda burada olmamamız gerekiyordu ama gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz tabii ki. Yalnız, tek başına ya da hep beraber rahat, mutlulukla beraber yürüyeceğimiz günler diliyorum. O zamana kadar da beraber yürüyeceğiz. Ben de zorluklar çeken bir insan, bir kadın olarak burada olmak istedim" dedi. Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu da "Direnen kadınlar dünyada ve her yerde" diyerek kadın katillerinin cezasız kalmayacağını belirtti. Grup, Kalben'in şarkı söylemesinin ardından dağıldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var Haber
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Eser Yenenler Nilperi Şahinkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta kadınlar eylemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:48:08. #1.15#