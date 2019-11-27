Beşiktaş'ta 'kadına yönelik şiddetle mücadele' paneli düzenlenecek!

27.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:12

Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek olan panele CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmacı olarak katılacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü tanıtan ve 'Bir Kadın Uyanıyor' adlı tiyatro etkinliği gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi bu kapsamda Cuma günü de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu panel düzenliyor.

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan panele; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Canan Arın, Tiyatrocu Esmeray da katılarak konuşma gerçekleştirecek. Panelin moderatörlüğünü ise Gazeteci ve Yazar Melis Alphan üstlenecek.

Kaynak: Bültenler