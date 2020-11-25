Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor
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Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor

25.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:05
Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışması yaparak tüm ilçeye İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çeken afişler astı.

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışması yaparak tüm ilçeye İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çeken afişler astı. Şiddet gören kadınların ve çocuklarının psiko-sosyal destek, hukuki danışmanlık alabilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi de Beşiktaş'a kazandırılıyor.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında Beşiktaş Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü hayata geçiren Beşiktaş Belediyesi, kadına şiddete karşı UN Women tarafından başlatılan 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş'ta kadınların kendini güvende hissetmediği tüm sokak ve caddeleri aydınlatmış. Toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak amacıyla da pandemi sürecinde ev içi iş bölümünde sosyal sorumlulukların eşit şekilde paylaşılmasına dikkat çekmek için Eşitlik Evde Başlar farkındalık kampanyası düzenlemişti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında da tüm ilçe genelinde yer alan reklam panolarına İstanbul Sözleşmesi'ni anlatan afişlerle asıldı.

Kadına yönelik şiddet insanımızın, ülkemizin en yaşamsal sorunudur ve bu sorunu çözmek adına muazzam bir çabanın ortaya konulması zorunludur diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesaplarından da 25 Kasım'a özel farkındalık içeren bir video paylaştı. Akpolat paylaşımında "Kadınlar için şiddetsiz bir hayatı güvence altına alan İstanbul Sözleşmesi'nin her zaman tam destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

KADIN DAYANIŞMA VE YAŞAM MERKEZİ HAYATA GEÇİYOR

25 Kasım Kadın'a Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta yeni bir yaşam merkezi hizmete açılıyor. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan, kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği bir alan olan Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' de bu çerçevede Beşiktaş'a kazandırılıyor.

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik, hukuki, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir birim olacak. Kadın Dayanışma Merkezi bir sığınma evi değil, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Merkez 1 psikolog, 1 avukat ve istihdam bürosu personeli ile çalışarak vatandaşlara hizmet verecek.


Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor
Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor
Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor
Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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