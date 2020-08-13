Beşiktaş'ta Kadın Dayanışma Ve Yaşam Merkezi çalışmaları hızlandı Beşiktaş Belediyesi, kadınların karşılaştıkları şiddet sonrası psikolojik destek alabilecekleri, sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebileceği Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi önümüzdeki aylarda hayata geçirilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yapılan çalışmaları yerinde izleyerek mesai arkadaşlarından bilgi aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak için çalışmalar yürüten Beşiktaş Belediyesi içeriğini kadınların belirleyeceği önemli bir projeye imza atıyor. Kadınların sosyal hayatta kendi haklarını daha iyi savunabilmeleri ve günlük hayatta karşılaştıkları şiddet sonrası psikolojik destek alabilecekleri ''Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'' Beşiktaş'ta önümüzdeki aylarda açılacak. Kadınların çok amaçlı olarak kullanacağı, güzel vakit geçirerek günlük hayatın stresinden uzaklaşacağı dayanışma merkezinde son hazırlıklar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Sadece kadınlara değil çocuklara yönelik atölye ve oyun alanlarının yer alacağı dayanışma merkezinde, sivil toplum örgütlerinin kullanımına açık bir toplantı salonu da olacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman ve Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu ile birlikte merkezde incelemelerde bulunan Başkan Rıza Akpolat seçim sürecinde Beşiktaşlı kadınlara verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek,

"Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nin içeriği yine kadınlardan gelen talepler doğrultusunda zenginleşecek. Beşiktaş'ın kadınlar için daha yaşanılır bir kent olması çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Bültenler