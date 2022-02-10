BEŞİKTAŞ'TA KADIN AVUKATI  'ABLA BAKAR MISIN' DEDİKTEN SONRA VURDU

Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi. Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden bacağına iki el ateş etti. Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.

TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

TUTUKLANDI

Görüntü dökümü:

-Olayın gerçekleştiği sokak ve binadan detaylar

Demirören Haber Ajansı - Güncel