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Beşiktaş'ta Josef sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Josef sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Vodafone Park'ta kar altında yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Vodafone Park'ta kar altında yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Josef de Souza, takımla beraber çalıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Vodafone Park'ta Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Adale zorlanması olan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal ve sakatlıkları bulunan Pjanic, Welinton ve Mert Günok çalışmada yer almadı. Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson bireysel olarak çalışırken, sakatlığını atlatan Josef de Souza ise takımla birlikte çalıştı. Rıdvan Yılmaz ve Atiba'nın yarın takımla çalışacağı ifade edildi. Kar yağışı altında yapılan antrenmanda, görevlilerin sürekli sahayı temizlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Basına açık bölümde pas organizasyonu yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı. Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

Beşiktaş'ta Josef sevinci

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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