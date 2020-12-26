Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku
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Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku

26.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:07
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adelesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adelesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı. Josef'in yaklaşık 2 hafta boyunca sahada olamaması bekleniyor.

Beşiktaş'a Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı futbolcunun MKE Ankaragücü maçının ardından hissettiği ağrı nedeniyle yapılan tetkikler sonucu sol uyluk iç adelesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

31 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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