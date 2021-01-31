Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı
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Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

31.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:26
Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.

Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, "Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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