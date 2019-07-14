Beşiktaş'ta izinden dönen Quaresma takımla birlikte çalıştı

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmazken, izinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Teknik ekip ile Acıbadem Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA