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Beşiktaş'ta izin bitiyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

02.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:58
Beşiktaş'ta izin bitiyor

Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Hazırlık maçı programı

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Kaynak: AA
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