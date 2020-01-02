Beşiktaş'ta izin bitiyor
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Hazırlık maçı programı
Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu