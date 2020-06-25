Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosu belli oldu Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir kadroya dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng. Kaynak: AA