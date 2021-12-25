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Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları başladı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda Göztepe maçında forma giyen oyuncular salon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı idmanda pas çalışmaları yaptı. Yarım sahada oynanan çift devreli maçla idman sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve Konya'ya giderek kampa girecek.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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