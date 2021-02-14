Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

14.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:31
Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerinin kasasında para çalan 2 şüpheli yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta bir iş yerinin kasasında para çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobil ile iş yerinin önüne gelmesi ve bir şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 9 Şubat'ta Beşiktaş'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil ile iş yerinin önüne gelen İsmet B.(45) ve Serkan A.(44),  ilk olarak iş yerinin alarm sistemini devre dışı bıraktı. İsmet B. kapının önünde gözcülük yaparken, Serkan A. ise iş yerinin kapısını tornavida yardımı ile açarak içeri girdi. İçeriyi bir süre inceleyen Serkan A., dolabın içinde bulunan kasadan bir miktar parayı alarak iş yerinden çıktı. İki şüpheli geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile şüphelileri olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Serkan A.'nın 3 adet suç kaydı, İsmet B.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin otomobil ile iş yerinin önüne gelmesi ve Serkan A.'nın hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı
Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı
Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı
Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hadise Buse Varol Aleyna Tilki Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 10:31:56. #1.14#
title