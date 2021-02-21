Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

21.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:42
Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

Beşiktaş'ta bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

Beşiktaş'ta bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu.

Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 11:44:40. #1.15#
title