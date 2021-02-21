Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

Beşiktaş'ta bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

Beşiktaş'ta bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu.

Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen