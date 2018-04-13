Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü-1

BEŞİKTAŞ Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı belirlendi. Araçlarda büyük hasar meydana geldi.

- İstanbul