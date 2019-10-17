Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi

17.10.2019 16:16

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal, kesinleşmiş listelerin verilmesine 1 saat kala adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Beşiktaş başkanlığına aday olan Serdal Adalı'yla birleşeceği yönüyle haberler çıkan bir diğer başkan adayı İsmail Ünal kesinleşmiş yönetim kurulu listelerinin verilmesinin bir saat kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. İsmail Ünal şu ifadeleri kullandı:



"Büyük Beşiktaş camiasına duyuru. Başta profesyonel futbol olmak üzere. Türk sporunun ve kulübümüzün ekonomik ve yönetsel açıdan zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız. 'Yarış dar boğazdan geçerken değil, açık denize açılına yapılmalıdır' diyerek yola çıktık. Niyetimiz kendi kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak, şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunun için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik. Ancak geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum.



Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftarı ve genel kurulundaki temsilcileri olan kongre üyelerinie sesleniyorum. Birlik ve beraberlik talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçlerde de değerlerimizi korumak için elimden geleni yapacağım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA