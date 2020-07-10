Beşiktaş'ta iskele devrildi, faciadan dönüldü
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Beşiktaş'ta iskele devrildi, faciadan dönüldü

Beşiktaş'ta iskele devrildi, faciadan dönüldü Sokak üzerindeki binaya kurulan iskele kısmen devrildi Beşiktaş'ta sokak üzerindeki binaya kurulan iskele kısmen devrildi.

10.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:12

Beşiktaş'ta iskele devrildi, faciadan dönüldü

Sokak üzerindeki binaya kurulan iskele kısmen devrildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sokak üzerindeki binaya kurulan iskele kısmen devrildi. İskele demirleri ve parçaları yola savrulurken, şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Şehit Nuri Pamir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binaya tadilat işlemleri yapılmak için iskele kuruldu. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iskele kısmen devrildi. Olay nedeniyle iskeleden kopan demir ve tahta parçaları yola savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Beşiktaş Çevre ve Kentsel Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yola savrulan parçaları temizledi. İtfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla iskelenin kalan parçalarını indirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta iskele devrildi, faciadan dönüldü

Kaynak: İHA

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