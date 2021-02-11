Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
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Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı

11.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:22
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı

Beşiktaş'ta ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobile minibüs çarptı.

Beşiktaş'ta ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobile minibüs çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi İl Jandarma Komutanlığı sağlık ekibi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Barbaros Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ferhunde Şen'in kullandığı otomobil Beşiktaş'tan Zincirlikuyu istikametine giderken kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada kavşaktan dönüş yapan Bülent Çelikkan'ın kullandığı minibüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü büyük şok yaşadı. Vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen sürücü, kaldırımda sandalyeye oturtuldu. Bir yandan da olay yerine ambulans çağrıldı. Şoka giren sürücüye ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Minibüs şoförü Bülent Çelikkan "Ben kavşaktan yeşil ışıkta geçtim. Sürücü kırmızı ışıkta geçti. Çok hızlıydı. Oradan çıkarken zaten göremiyorum bir anda oldu" dedi.


- İstanbul
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı
Beşiktaş'ta ışık ihlali yapan otomobile minibüs çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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