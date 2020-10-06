Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

06.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:02
Beşiktaş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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