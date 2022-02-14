Beşiktaş'ta iş makinesi dört otomobil üzerine devrildi (2)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta seyir halindeki tırdan park halindeki 3 aracın üzerine devrilen iş makinesi kaza yerinden kaldırıldı.

Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

İş makinesi, olay yerine gelen iki vinç tarafından üç saatlik çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Çalışmaları izleyen araç sahiplerinin gelişmeleri cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.